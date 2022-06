Da Marsala a Burgio, raffica di incendi nelle province di Trapani e Agrigento

Il caldo di ieri non ha dato tregua. Sono stati 36 gli interventi di spegnimento dei vigili del fuoco in provincia di Trapani, per spegnere incendi di vegetazione, sterpaglie e alberi. In contrada Granatello a Marsala si è reso necessario l’intervento dell’elicottero del Corpo forestale dalla base di Valderice per un incendio che ha colpito una vasta area di 10 ettari con diversi punti fuoco inaccessibili ai mezzi antincendio terrestri. L’elicottero ha effettuato dieci lanci per contenere l’incendio che già stava raggiungendo un vicino ristorante.

Fiamme anche in provincia di Agrigento. Undici ettari di macchia mediterranea e terreno incolto, in località Sparacia, in territorio di Burgio, sono andati a fuoco ieri mattina. Tempestivo l’intervento del personale del distaccamento forestale di Burgio, guidato dall’ispettore Francesco Maniscalco. È stato necessario fare intervenire anche un canadair della protezione civile. Su Burgio c’è una grande attenzione per la salvaguardia dell’area boschiva dopo che lo scorso anno un incendio ha causato danni gravissimi al patrimonio verde di quell’area. Un altro incendio si è verificato a Caltabellotta, in località Giraffe.

© Riproduzione riservata