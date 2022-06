Naro, incendiato un campo di grano espropriato a Cosa nostra

Dieci ettari di terreno coltivato a grano, sul fondo agricolo confiscato alla mafia ed affidato alla cooperativa Le terre di Rosario Livatino-Libera terra, sono andati in fumo. Il danno provocato alla coop è stato quantificato in circa 10 mila euro ed è, per fortuna, coperto da polizza assicurativa.

Ma quanto è avvenuto in contrada Gibbesi, in territorio di Naro, ha, inevitabilmente, dell’allarmante. Anche perché l’incendio, appiccato nell’arco della mattinata di ieri, è indubbiamente di matrice dolosa. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Concetta Rizzo

