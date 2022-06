Naro, distrutti alle fiamme 10 ettari coltivati a grano dalla cooperativa Livatino

A Naro quasi 10 ettari coltivati a grano dalla cooperativa «Rosario Livatino - Libera Terra» sono stati dati alle fiamme: ne dà notizia il sindaco Maria Grazia Brandara. «Resto sconvolta - dichiara - nell’apprendere che quasi 10 ettari coltivati a grano dalla cooperativa siano stati distrutti da un incendio sulla cui origine speriamo adesso gli inquirenti possano fare presto chiarezza. Già ieri ero stata informata del rogo direttamente dal presidente Giovanni Lo Iacono, ma non se ne conosceva l’entità. Siamo vicini alla cooperativa e auspichiamo che i responsabili di tutto questo possano essere celermente individuati. La violenza non fermerà la voglia di rendere questa terra un luogo in cui ognuno può formare il proprio futuro».

L’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, esprime solidarietà e vicinanza alla cooperativa «Rosario Livatino - Libera Terra». «Mentre bruciano i terreni, purtroppo, si mantiene viva la fiamma di coloro che perpetuano azioni contro chi vuole, con determinazione seguire percorsi di legalità con l’onesto lavoro - dice - Solo una reazione corale a questi atteggiamenti può alimentare l’acqua per spegnere i focolai di una cultura violenta e prevaricatrice».

