Agrigento, detenuto rifiuta il trasferimento e ferisce due agenti con una lametta

Due agenti in servizio presso il carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, sono stati colpiti stamane con una lametta da un detenuto e sono stati portati al nosocomio agrigentino per i soccorsi.

L'aggressione è avvenuta dopo che un detenuto si è rifiutato di essere trasferito in altra sede, a questo punto si è scagliato contro un sovrintendente ed un ispettore, ferendo entrambi con una lametta nascosta dentro la bocca. A darne notizia la segretaria regionale della Uilpa polizia penitenziaria Sicilia.

“Lo abbiamo detto in tempi non sospetti, che oramai le carceri sono delle trincee dove i poliziotti rischiano la vita in ogni momento, purtroppo le teorie della rieducazione di ministri, capi dap, professori, garanti dei detenuti, unite al buonismo di certa parte politica si scontrano con la realtà di violenza che oramai dilaga nelle nostre prigioni”.

“Mentre la politica pensa alle stanze dell'amore per i detenuti, - concludono dal sindacato regionale di settore Uil - nelle carceri ancora una volta la fortuna, unita alla grande professionalità ha evitato la cronaca di una tragedia, perché se i Poliziotti non avessero avuto la prontezza di riflessi nello schivare i fendenti, oggi probabilmente faremmo la conta dei morti” .

