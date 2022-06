Spese pazze al Consorzio universitario Agrigento: due a giudizio, sparito l'uomo del Russiagate

Il gup di Agrigento, Francesco Provenzano, ha rinviato a giudizio per peculato, l’ex dirigente del settore finanziario del Consorzio universitario, Andrea Occhipinti, e l’ex dirigente del settore Affari generali, Olga Matraxia.

L’accusa ipotizza l’uso indebito delle carte di credito dell’ente per spese non istituzionali, come pranzi, cene, trasferte e acquisti personali. La procura aveva chiesto anche il processo per l’ex presidente Joseph Mifsud, misteriosa figura al centro dell’intrigo mondiale «Russiagate» di cui si sono perse le tracce da anni e che - secondo molti - potrebbe essere morto. Il beneficiario delle somme prelevate sarebbe stato lui, agli altri due imputati viene contestato di avere avallato i pagamenti. La posizione di Mifsud è stata «congelata» in base a una legge del 2014 che non prevede che si celebrino più processi per gli irreperibili.

La somma sottratta ammonterebbe a circa 50 mila euro. La prima udienza del processo è stata fissata il 18 ottobre davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara.

