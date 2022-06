Agrigento, ruba una carta di credito in ospedale e fa acquisti: denunciato 30enne

Ruba il portafogli ad una donna che si era recata in ospedale per far visita ad un parente ricoverato ad “San Giovanni di Dio” di Agrigento e utilizza la carta di credito e il bancomat per gli acquisti. Si tratta di un 30enne, già noto alle forze dell'ordine, per altri furti.

La vittima, originaria di Licata, non si è accorta subito di non avere il portafogli ma ha capito che qualcosa non andava quando ha cominciato a ricevere dalla banca i messaggi che segnalavano le transazioni effettuate con le carte, operazioni che lei non aveva fatto.

La donna ha constatato la mancanza del portafogli e a quel punto, prima, ha provveduto a bloccare le carte e poi, si è recata presso il commissariato di Licata per a denunciare tutto. Gli agenti hanno avviato le indagini anche con la collaborazione dei poliziotti dell'Ufficio prevenzione e soccorso pubblico e sono giunti al 30enne.

L'uomo, agrigentino, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito. Il 30enne era riuscito già ad effettuare vari acquisti e la donna ha perso ingenti somme di denaro per prelevamenti al bancomat e per acquisti in alcuni negozi.

© Riproduzione riservata