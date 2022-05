Siculiana, 27 migranti scappano dal centro e vengono subito bloccati sulla Statale

Ventisette migranti, ospiti del centro d’accoglienza Villa Sikania di Siculiana, sono riusciti ad allontanarsi dalla struttura ma sono stati ripresi poco dopo. La maggior parte di loro sono donne. Dopo essersi allontanati dal centro, i migranti, in massa, senza quindi dividersi in piccoli gruppi, hanno percorso la strada statale 115. Si stavano dirigendo verso Montallegro. Per recuperare il gruppo è intervenuto, oltre alle pattuglie di polizia e carabinieri, il pulmino della stesso centro d’accoglienza che ha riportato indietro i fuggitivi.

Da mesi, anche perché la struttura era quasi vuota, non si registravano proteste, né allontanamenti o fughe.

