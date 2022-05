Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, oltre 1.100 chiusi nell'hot spot

Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa dove sono approdati in 21 direttamente sulla spiaggia dell’Isola dei conigli. Hanno dichiarato di provenire da Guinea e Costa d’Avorio. Nel gruppo, che ha usato un’imbarcazione di legno di 6 metri, anche 3 donne e 2 minori. Nella tarda serata di ieri, invece, sono approdati in 110, scampati a un naufragio, provenienti da Senegal, Mali e Bangladesh. A soccorrerli era stata la nave Astral dopo che Open Arms aveva lanciato l’allarme a causa delle condizioni del loro barcone che era sul punto di capovolgersi. All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono 1.123 ospiti, a fronte di una capienza massima di 250. Per domani è previsto l’arrivo di una nave quarantena per i trasferimenti.

