Incendio a Porto Empedocle, case abbandonate in fiamme nel centro storico

Un incendio si è sviluppato la scorsa notte nel centro storico di Porto Empedocle. In fiamme alcune case abbandonate in vicolo Seddio. Le abitazioni sono andate totalmente distrutte ma fortunatamente all’interno non c’era nessuno.

L’allarme è scattato intorno alle 2 di notte e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per quasi 4 ore per spegnere il rogo. Notevole il fumo che si è sprigionato nella zona, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Si tratta di case diroccate che già erano in pessime condizioni e che erano tutte disabitate.

Adesso il rischio riguarda possibili cedimenti strutturali. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini.

Pare che l'incendio sia stato appiccato volontariamente, bisognerà adesso accertare se si tratti di un gesto vandalico oppure da parte di qualcuno a cui le condizioni di quegli immobili davano fastidio.

