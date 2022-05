Ladro acrobata fugge da Genova ad Agrigento: preso dalla polizia

Un ladro che per fuggire si era aggrappato ad un camion, tanto da essere ridefinito come "acrobata". Da Genova ad Agrigento, adesso è stato preso proprio in Sicilia dalla squadra mobile.

L'uomo, un pluripregiudicato, aveva rapinato un centro commerciale sette bottiglie di alcolici, un paio di scarpe e altro abbigliamento per un valore di circa 200 euro in un supermercato del quartiere Prè, a Genova.

Senza fissa dimora, l’uomo, dopo essersi scagliato con violenza contro una guardia giurata, è riuscito a far perdere completamente le proprie tracce saltando sul cassone di un furgone in transito nei pressi del centro commerciale, allontanandosi con la refurtiva.

Da lì il rapinatore era scomparso nel nulla, riuscendo a saltare giù dal mezzo prima che qualcuno riuscisse a notarlo. Sono quindi partite le operazioni di ricerca, con l'inserimento del volto dell'uomo nella banca dati delle forze dell’ordine. Ricerche che hanno dato i suoi frutti qualche giorno fa, quando l'uomo è stato rintracciato in provincia di Agrigento e preso dalla polizia, e infine condotto in questura.

