Terremoto a Lampedusa e Linosa, il sindaco: «Nessun danno ma tanta paura»

Un sisma di magnitudo 3.6 si è verificato nell’area tra Lampedusa e Linosa. La scossa è stata avvertita nettamente dalla popolazione delle due isole siciliane. Secondo i dati dell’Ingv, la profondità del sisma è di 10 km.

«In molte zone di Lampedusa e Linosa abbiamo avvertito chiaramente la scossa di terremoto avvenuta questa mattina, ma al momento non si registrano danni nè problemi per le persone, se non la comprensibile paura da parte di alcuni cittadini». Lo dice Totò Martello sindaco di Lampedusa e Linosa.

