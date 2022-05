Vandali scatenati a Licata, devastata un'ambulanza

Vandali scatenati danneggiano pesantemente l’ambulanza della Croce Rossa italiana in sosta in piazza Matteotti, dove sorge il presidio medico allestito dai volontari per soccorrere chiunque dovesse star male durante le Feste di maggio che si sono concluse ieri sera. Forte la condanna del sindaco di Licata, Pino Galanti: «Gesto inqualificabile, la società si ribelli e faccia leva sui valori fondanti. La comunità deve essere famiglia». Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Concetta Rizzo

