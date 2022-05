Sambuca, nuovo parco urbano: undici alberi per ricordare le vittime delle stragi del '92

Al via domani, domenica 8 maggio, a Sambuca di Sicilia, le iniziative in memoria delle vittime di mafia del 23 maggio e del 19 luglio 1992. L’amministrazione comunale, in collaborazione con il teatro comunale L’Idea e l’agenzia Ansa, a trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio (nelle quali persero la vita i giudici Giovanni Falcone. Paolo Borsellino e Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina) promuove una serie di iniziative civili e culturali che si svilupperanno nell’arco della giornata.

Il primo appuntamento, alle 17, è l’inaugurazione del Parco urbano della memoria e dell'impegno (in viale Aldo Moro), dove verranno messi a dimora degli alberi in ricordo delle 11 persone uccise nelle due stragi di mafia. A seguire all’interno del teatro comunale L’Idea la proiezione del docu-film Falcone e Borsellino trent'anni dopo, realizzato dall’Ansa, e subito dopo la presentazione del libro di Maria Falcone L'eredità di un giudice (Mondadori editore), scritto con la giornalista Lara Sirignano, che dialogherà con Franco Nuccio, capo della redazione siciliana dell’Ansa.

A chiudere la serata (ore 19) lo spettacolo teatrale Nel tempo che ci resta. Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, testo e regia di Cesar Brie, con Marco Colombo Bolla, Cesar Brie, Elena D’Agnolo, Rossella Guidotti, Donato Nubile. Produzione Campo Teatrale e Teatro dell’Elfo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti, prenotazioni nominative fortemente raccomandate. Obbligo di mascherina. Le iniziative dedicate al trentennale delle stragi, a carattere gratuito, sono rivolte a tutti i cittadini del territorio che vorranno partecipare e sono state rese possibili grazie anche al supporto di Fondazione Sicana (gruppo Banca Sicana) e di aziende private nazionali che hanno offerto il loro contributo.

© Riproduzione riservata