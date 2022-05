Ribera, busta con minacce ad un funzionario del Consorzio di bonifica

Una busta con all’interno un foglio manoscritto con una frase di minacce. È quanto ha ritrovato, attaccato al cancello della sua abitazione di campagna, nella periferia di Ribera, un funzionario del Consorzio di bonifica 3 di Agrigento. Un cinquantasettenne che presta servizio in un Comune vicino. Non è la prima volta che si verifica, visto a fine dello scorso luglio, episodi analoghi avevano riguardato altri impiegati dello stesso Consorzio. L’impiegato cinquantasettenne s’è subito presentato alla tenenza dei carabinieri di Ribera ed ha raccontato, e prodotto, quanto aveva ritrovato attaccato al cancello della sua residenza di campagna. Minacce che, a dire dello stesso funzionario, sarebbero riconducibili al suo attuale incarico al Consorzio di bonifica. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola il servizio di Concetta Rizzo

