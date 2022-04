Travolto dalla motozappa, ad Aragona un 40enne gravemente ferito alla gamba

Motozappa pericolose in Sicilia: due incidenti in poche ore e altrettanti feriti. L'ultimo incidente sul lavoro è accaduto ad Aragona dove un impiegato 40enne agrigentino è stato travolto dalla motozappa mentre effettua alcuni lavoretti sul suo appezzamento di terreno. L'uomo, nel suo giorno libero, aveva deciso di effettuare qualche lavoro in campagna, in contrada Santa Rosalia, e stava utilizzando la motozappa per arare una porzione di terreno, di sua proprietà. Ad un certo punto la sua gamba è stata travolta dal mezzo agricolo.

Il 40enne a terra, in una pozza di sangue, è stato soccorso da un passante che lo ha visto e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Aragona. I medici hanno prestato le prime cure e hanno atteso l'arrivo dell'elisoccorso che ha trasportato il 40enne all'ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

Nelle prossime ore l'uomo verrà operato alla gamba ma non è in pericolo di vita. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri.

L'incidente arriva a poche ore da quello che è avvenuto a Montemaggiore Belsito dove un 25enne è rimasto ferito mentre era al lavoro in un terreno di sua proprietà. Il giovane ha rimediato ferite alle gambe e all’addome e anche in questo caso è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha portato il giovane all’ospedale Civico di Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per accertare cosa sia successo.

