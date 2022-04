Ladri di rame al depuratore di Menfi: Porto Palo e Lido Fiori senz'acqua

I ladri di rame hanno preso di mira l’impianto di depurazione del Comune di Menfi che serve la costa e in particolare le località di Porto Palo e Lido Fiori. Hanno rubato circa 30 metri di cavo determinando il blocco dell’impianto. Il Comune di Menfi ha presentato denuncia, con i propri tecnici, alla locale stazione dei carabinieri che ha subito avviato le indagini. Naturalmente, l’attenzione da parte del Comune si è spostata subito sugli interventi da mettere in pratica per fare ripartire l’impianto. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Francesca Capizzi e Giuseppe Pantano

© Riproduzione riservata