Agrigento, è morto il ghanese colpito con una mazza durante una rissa

È morto ieri all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove era ricoverato dalla notte fra venerdì e sabato scorsi, il ghanese 37enne rimasto seriamente ferito durante una rissa in via Saponara, nel centro storico della città siciliana. L’uomo era stato preso a colpi di mazza ed aveva riportato ferite, contusioni e fratture.

Il decesso è arrivato nonostante le sue condizioni in un primo momento non sembravano particolarmente gravi. Ad aggredirlo, con calci, pugni e bastonate, è stato un gruppo di immigrati, che poi si sono dileguati. Gli inquirenti stanno cercando di identificarli. L’ipotesi investigativa è che la rissa sia scoppiata per contrasti legati allo spaccio.

© Riproduzione riservata