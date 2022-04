Dramma a Cianciana, in provincia di Agrigento: un uomo di 60 anni è morto durante una partita di padel. Era originario di San Biagio Platani ed è stato colto da un malore mentre stava disputando un match nel contesto di un torneo. L'uomo è venuto meno improvvisamente ed è caduto per terra sotto gli occhi dei compagni di squadra e degli avversari. Inutili i soccorsi del 118, per il giocatore sessantenne non c'è stato nulla da fare.

