Incidente ad Agrigento, scontro frontale tra due auto: feriti i conducenti

È di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto in via Nuova Favara ad Agrigento. A scontrarsi frontalmente due auto una Bmw, guidata da un uomo, e una Citroen C3, con al volante una donna. L'impatto è stato molto violento e le auto sono andate completamente distrutte.

Gli automobilisti di passaggio hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze e gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale. Il personale del 118 ha prestato le prime cure ai due feriti e sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari. Entrambi i conducenti non sono in pericolo di vita.

Disagi per gli automobilisti in transito in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono rimasti per ore i vigili urbano che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire l’effettiva dinamica del incidente.

