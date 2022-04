Furto d'acqua, arrestato un bracciante agricolo di Licata

Avrebbe creato un allaccio abusivo all’interno del pozzetto di scarico della condotta Aragona-Gela, riuscendo a rubare 5 litri d’acqua al secondo. E’ per furto aggravato che i poliziotti del commissariato di Licata (Ag) hanno arrestato, in flagranza di reato, Vincenzo Marotta: bracciante agricolo cinquantaseienne. L’articolato sistema per rubare l’acqua è stato sequestrato, mentre il bracciante agricolo cinquantaseienne è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

