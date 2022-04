Canicattì: investe una 60enne e fugge, ferita la donna

Caccia al pirata della strada a Canicattì. Una donna di 60 anni, è stata investita, da un Suv, mentre stava attraversando la strada per recarsi verso la propria auto che era posteggiata sulla corsia opposta. L'incidente è avvenuto in via Fasci Siciliani. Il conducente del Suv è fuggito senza prestare soccorso.

La 60enne è caduta a terra con dolori alla spalla, alla cervicale, alle ginocchia e avvertendo senso di nausea e capogiri. Alcuni passanti l'hanno soccorsa ed è stata condotta all’ospedale “Barone Lombardo” dove ha ricevuto le cure del caso. Le sono state riscontrate lesioni per trauma cranico non commotivo e trauma indiretto rachide cervicale. Dopo alcuni giorni dall’incidente, la donna si è recata presso il commissariato di polizia, presentando una denuncia per lesioni personali.

Gli agenti hanno avviato le indagini, accertando anche la presenza di telecamere di videosorveglianza.

© Riproduzione riservata