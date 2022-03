Compra auto su internet, truffata una concessionaria di Canicattì

Compra su un sito internet francese una Renault Clio del 2018 per 6 mila euro. L’obiettivo – non era infatti la prima volta che lo faceva – era rivendere poi la macchina nella concessionaria di auto usate. Ha effettuato il bonifico ed ha dato incarico ad una società di trasporti di Termini Imerese – la prassi risultava essere del resto già abbondantemente collaudata – di andare a ritirare la vettura ad Amiens, in Francia appunto. La società di trasporti ha tentato di concordare il ritiro e gli è stato risposto che, per prelevare l’utilitaria, doveva essere fatto un bonifico di 800 euro. Una richiesta – mai arrivata prima di allora - che ha, di fatto, insospettito la commerciante canicattinese che però ha fatto l’ulteriore, richiesto, versamento. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Concetta Rizzo

