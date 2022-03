Palma di Montechiaro, entrano in casa di un'anziana col volto coperto e la rapinano

Una pensionata 72enne è stata rapinata in casa, a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Due uomini si sono presentati alla porta della sua abitazione, in via Donizetti, una volta entrati l’hanno bloccata e costretta a consegnare tutti i soldi che aveva in casa, ovvero 350 euro e un libretto postale.

Appena i due, che erano con il volto coperto, sono fuggiti, l’anziana, che era sola in casa, ha telefonato ai carabinieri. Quando i militari l'hanno interrogata era ancora terrorizzata e sotto choc, ma è riuscita a raccontare quel che era successo e a fornire informazioni sui malviventi, sebbene avessero il viso coperto.

I carabinieri sono nelle tracce sui due banditi e sarebbero state acquisite anche le immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

