Gemelli di Ravanusa si laureano lo stesso giorno in Medicina: doppio 110 e lode

Gemelli nella vita e nel percorso scolastico: Ivan ed Emmanuele Capobianco, 25 anni di Ravanusa, si sono laureati lo stesso giorno all'università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia. Il voto? Ovviamente lo stesso: 110 e lode.

Diversa, per ovvie ragioni, la tesi: Ivan ne ha presentata una in Gastroenterologia, dal titolo "Ruolo di OCTN1 nella patogenesi della Colite Ulcerosa e suo potenziale utilizzo come marcatore predittivo di risposta al trattamento" ed Emmanuele invece in Endocrinologia, dal titolo "Sindrome da bassa T3 nelle malattie croniche: ruolo dell'irisina nella modulazione dei sistemi antiossidanti".

I due, il 30 giugno del 2015, si erano già diplomati insieme, al liceo "Saetta e Livatino" a Messina e poi, ad ottobre, avevano deciso di andare a studiare a Roma dove si sono brillantemente laureati.

Giovedì scorso doppia grande festa a Roma dove sono arrivati, per assistere alla laurea, tutti i parenti dalla Sicilia.

