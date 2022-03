Agrigento, manomesso il generatore elettrico: illuminazione pubblica e semafori in tilt

Illuminazione pubblica e semafori in tilt ad Agrigento e cittadini disorientati. Le luci dei pali sono rimaste accese in pieno giorno e spente di notte in diverse zone della città, soprattutto nel centro storico, e i semafori non funzionavano. Subito si è cercato di capire se i due eventi fossero connessi ed è stato individuato il problema nel generatore elettrico.

Ignoti avrebbero aperto la cassetta e manomesso l’impianto, causando anche uno spreco di energia elettrica. I tecnici hanno effettuato un sopralluogo e scoprendo il problema hanno avvisato la polizia municipale, denunciando il fatto.

Lo sportello della cassetta all'interno del quale vi è il generatore elettrico era stato scassinato per abbassare la leva di azionamento dell'impianto. E così di notte l’illuminazione pubblica è rimasta spenta, mentre di giorno accesa. Disagi anche per gli automobilisti nei pressi dei semafori. Rimessa la leva al proprio posto, tutto l'impianto è tornato a funzionare normalmente.

