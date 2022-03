Il processo per rapina dura 18 anni, il pm chiede la prescrizione per 2 di Canicattì

Diciotto anni dalla rapina alla conclusione del processo di primo grado: il decorso del tempo potrebbe avere spazzato via le accuse per due canicattinesi accusati di avere messo a segno quattro rapine, ai danni di alcuni distributori di benzina e una banca. Si tratta dei canicattinesi Diego Cutaia, 39 anni, e Lorenzo Licalzi, 36.

Il pubblico ministero Gianluca Caputo, a conclusione della requisitoria, ha chiesto al tribunale di emettere una sentenza di non doversi procedere per avvenuta prescrizione dei reati. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Gerlando Cardinale

