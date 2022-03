Aragona, trovate ossa umane: si fermano i lavori alla chiesa della Mercede

Ad Aragona si ferma il cantiere per la ristrutturazione della chiesa della Beata Maria Vergine della Mercede, che si trova in piazza Dante. La Sovrintendenza ai Beni culturali della provincia di Agrigento ha deciso infatti di sospendere i lavori di restauro dell’edificio chiuso al culto da circa 20 anni dopo il ritrovamento di alcune ossa umane.

La scoperta delle ossa ha una spiegazione: prima dell’edificazione della chiesa, che risale al Seicento, in quel luogo c’era un cimitero.

