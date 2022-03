Agrigento: Moncada Energy Group, Fondazione Agire Insieme e Fortitudo insieme per l'Ucraina

La Fondazione Agire Insieme, la Fortitudo Agrigento e la Moncada Energy Group scendono in campo ma questa volta non sul parquet del Palamoncada ma per una missione umanitaria e sociale: aiutare il popolo ucraino.

Il presidente della Fondazione Salvatore Moncada e il presidente della Fortitudo Gabriele Moncada lanciano un appello per una raccolta di beni di prima necessità come coperte, acqua, medicinali, cibo a lunga conservazione che si aggiungeranno ai beni che donerà la Moncada Energy Group da destinare al popolo ucraino. Verranno spediti con due pullman che serviranno per lasciare loro i beni e tornare indietro con cittadini ucraini che fuggono dalla guerra e possono essere ospitati ad Agrigento e provincia. La donazione si potrà effettuare Lunedì e Giovedì al Palamoncada dalle 15 alle 20.

Non è la prima volta che la Moncada Energy Group si mobilita per aiutare il prossimo. Proprio due anni fa donava macchinari sanitari per agevolare la lotta contro il Covid-19, anche questa volta il patron Salvatore Moncada non si tira indietro: «Vogliamo aiutare - dice - una popolazione devastata dalla guerra, non vogliamo tirarci indietro, non possiamo farlo. Nel nostro piccolo cerchiamo di renderci quanto più utili possibili e speriamo di mandare due pullman pieni di beni e tornare altrettanto pieni di persone che possiamo e vogliamo aiutare».

