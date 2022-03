Agrigento, commerciante colpito con una testata dentro un locale

Un «regolamento di conti». Nessun dubbio sul fatto che la movida questa volta non c’entri nulla nell’aggressione avvenuta dentro un locale di via Pirandello, ad Agrigento. Sabato sera di sangue, allarme e soccorsi nel cuore della città dei Templi, dove un commerciante quarantatreenne è rimasto gravemente ferito: anche ieri - domenica 13 marzo - era ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio.

La polizia, dopo essere intervenuta sul luogo dell’aggressione, per tutta la notte di sabato e per l'intera giornata di ieri ha provato a identificare l’autore del pestaggio. Un uomo, verosimilmente di Agrigento, che s’è repentinamente allontanato dove avere colpito con una testata sul volto il commerciante. Questi, secondo quanto è stato ricostruito, era all’interno del locale, assieme ad amici, quando, all’improvviso, è stato raggiunto dal rivale, che, a quanto pare, transitando da via Pirandello, avrebbe visto il quarantatreenne e deciso di regolare i conti. Fra i due, stando sempre alle prime ricostruzioni, vi erano state discussioni e diatribe per motivi personali, forse legate a questioni di donne, ma si tratta solo di una pista al momento.

L’aggressore, senza pensarci due volte, alla vista del rivale, sarebbe entrato all’interno del locale e avrebbe assestato una testata al volto del commerciante, che è finito per terra, cominciando a perdere sangue. Il quarantatreenne agrigentino – stando a quanto è poi emerso, dopo il ricovero in ospedale – ha riportato la frattura del setto nasale e un brutto trauma cranico. L’aggressore si è immediatamente dileguato nel nulla. I poliziotti della sezione Volanti della Questura sono immediatamente accorsi, così come l’ambulanza del 118. Mentre i sanitari trasferivano il ferito al presidio ospedaliero di contrada Consolida, i poliziotti subito avviavano la ricostruzione di quanto era accaduto e poi l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza posti a presidio dello stesso locale e di quelli attigui lungo la via Pirandello e non solo. L’attività investigativa per identificare chi ha ferito il commerciante, ieri, risultava essere in corso. E la polizia confidava in una svolta quasi certa. Non appena il quadro clinico lo consentirà, gli agenti delle volanti sentiranno anche il commerciante ferito.

