Santa Margherita Belice: 61enne rimane incastrato con la gamba nella motozappa

Incidente sul lavoro a Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento. Un agricoltore di 61 anni è rimasto ferito mentre lavorava in campagna, in contrada Cannitello, con la motozappa. Si stava occupando della lavorazione del terreno, quando le gambe gli sono rimaste incastrate tra le lame della motozappa.

Le urla dell’uomo hanno richiamato l’attenzione e immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Sono state date le prime cure e poi è stato necessario il trasferimento in ospedale tramite elisoccorso. Non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno accertando le cause dell'incidente e come l'uomo sia rimasto incastrato tra le lame.

Non è la prima volta che accadono incidenti del genere. Nel 2016, a Favara, un 74enne era morto dopo che la motozappa che stava utilizzando gli aveva tranciato le gambe. L'anziano aveva avuto difficoltà a mettere in moto la motozappa e quando si era accesa non era riuscita a dominarla. In quel caso, inutile l'intervento dei vicini di campagna che avevano subito chiamato il 118. Quando l'ambulanza era arrivata i sanitari non avevano potuto far altro che accertarne il decesso. Indagano i carabinieri.

