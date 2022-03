Droga e alcol ad Agrigento, tra Villaseta e San Leone fioccano denunce e segnalazioni

Ad Agrigento, fra Villaseta e San Leone, quattro persone durante il week end sono state denunciate alla Procura dai carabinieri.

A Villaseta, su un’autovettura sono stati trovati alcuni grammi di cocaina ed hashish. A finire nei guai sono stati un giovane di 29 anni, che era alla guida dell’utilitaria, e il passeggero di 41 anni, entrambi di Agrigento. Il ventinovenne si è anche rifiutato di sottoporsi all’esame dell’etilometro. Motivo per il quale è stato deferito, mentre per la droga è stato segnalato – quale assuntore abituale – alla Prefettura. Denunciato anche il quarantunenne, che è risultato essere sottoposto alla libertà vigilata.

Sempre a Villaseta, lungo via Fosse Ardeatine, i carabinieri hanno denunciato un venticinquenne che s’era messo al volante dell’auto nonostante avesse esagerato con l’alcol. Dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza e quale sanzione accessoria gli è stata anche ritirata la patente di guida. Ma è stato, pure lui, segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di una modica quantità di stupefacenti. Ubriachi anche a San Leone dove i carabinieri si sono concentrati per scongiurare possibili stragi del sabato sera. Ad essere denunciati, in questo caso, sono stati un ventisettenne e un ventinovenne, pure loro di Agrigento.

