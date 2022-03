Rifiuti mescolati illecitamente: a Licata sequestrato il deposito della società Omnia

Un deposito di stoccaggio di rifiuti è stato sequestrato dai carabinieri della compagnia di Licata, assieme al centro anticrimine natura dei carabinieri di Agrigento, con il supporto dell’Arpa di Agrigento, al termine dei controlli presso lo stabilimento della società di smaltimento Omnia srl di Licata, in contrada Piana Bugiades.

Riscontrate numerose irregolarità, tra le quali l'attività illecita di miscelazione rifiuti, violazione delle prescrizioni autorizzative in materia di trattamento rifiuti, ammassati in modo non conforme e non correttamente registrati, nonché il superamento del tempo di stazionamento per lo stoccaggio dell’amianto.

I militari, al termine degli accertamenti, hanno denunciato l’amministratore unico della società attività per il reato di gestione dei rifiuti non autorizzata. L’intero sito è stato posto sotto sequestro.

