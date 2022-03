Giro di Sicilia, il Genio Civile rinnoverà tratti di strada di Villaggio Mosè e Canicattì

Il tratto comunale della SS115, denominato viale Leonardo Sciascia di Villaggio Mosè-Agrigento, dall’incrocio con via La Loggia all’incrocio con via dei Fiumi, e le vie Monsignor Ficarra, Regina Margherita, Vittorio Emanuele e Carlo Alberto dalla Chiesa di Canicattì. Sono queste le strade comunali della terza tappa del Giro di Sicilia in cui, nei prossimi giorni, il Genio Civile di Agrigento interverrà con lavori di manutenzione straordinaria.

<Anche questa volta, afferma il Capo del Genio Civile di Agrigento Rino La Mendola, siamo chiamati ad eseguire, in tempi brevissimi, il restyling delle strade attraversate da una gara ciclistica: il Giro di Sicilia. In particolare interverremo -con lavori di scarificazione, ripavimentazione e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale- solo nelle strade comunali segnalate dalla Regione, a seguito di una serie di verifiche, finalizzate ad individuare i tratti dissestati del percorso ciclistico, eseguite dagli organizzatori della competizione sportiva, negli ultimi giorni dello scorso mese di Gennaio. Gli eventuali interventi che riguardano le strade statali rimangono invece in capo all’ANAS”.

Il progetto è stato redatto ed approvato, in pochissimi giorni, dai Funzionari del Genio Civile, per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro ed i lavori sono stati immediatamente affidati all’operatore economico risultato aggiudicatario, a seguito di procedura aperta di accordo quadro, esperita dal Dipartimento Regionale Tecnico per i lavori di manutenzione stradale da eseguire sul territorio della Provincia di Agrigento.

I lavori avranno inizio effettivo domani mattina, giovedì 3 marzo, con la scarifica dell’asfalto in viale Leonardo Sciascia di Villaggio Mosè Agrigento e dovranno essere completati e collaudati entro la data dell’11 aprile, considerato che la terza tappa del Giro di Sicilia avrà luogo giovedì 14 aprile.

“Riusciremo anche questa volta ad eseguire i lavori in tempi brevissimi, aggiunge La Mendola, grazie alla professionalità ed all’impegno dei Funzionari incaricati e grazie alle risorse stanziate dal Governo Musumeci e dall’Assessore al ramo Marco Falcone”.

Il progetto è stato redatto dal Funzionario Direttivo Franco Pitruzzella, che curerà anche la direzione dei lavori; il ruolo di Responsabile Unico dei Lavori è stato affidato all’Arch. Salvatore Caramazza, mentre il Coordinatore per la sicurezza sarà l’Arch. Carmelo Sorce. L’Ufficio di direzione dei lavori sarà completato dai Funzionari Direttivi Pietro Bosco, Salvatore Cammalleri, Giovanni Conti, Claudio Nocera e dai collaboratori di supporto Isidoro Curaba e Carmelina Zicari.

