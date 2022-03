Muore dopo 4 giorni di agonia il ragazzo coinvolto nell’incidente a Ribera

Il diciottenne Antonio Cinquemani, di Montallegro (Ag), che era rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale verificatosi lungo la statale 115 a Ribera, non ce l’ha fatta. Dopo 4 giorni di agonia, il giovane è spirato nel pomeriggio alla Rianimazione di Villa Sofia a Palermo. Il ragazzo era in sella ad una moto quando, nella notte fra venerdì e sabato, è rimasto coinvolto nell’impatto fra una Volkswagen T-Cross, guidata dalla quarantacinquenne, e il suo ciclomotore Malaguti 125. Subito le condizioni sono apparse drammatiche tant’è che è stato trasferito all’ospedale di Palermo. Immenso dolore a Montallegro che ieri sera si era stretta attorno al giovane in preghiera e con una fiaccolata promossa da padre Domenico Mangione e dal sindaco Giovanni Cirillo.

© Riproduzione riservata