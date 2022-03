Canicattì, armi nell'auto rubata: arrestato un giovane, denunciato un altro

Un ventunenne di Canicattì è stato arrestato e un concittadino, di 22 anni denunciato per il furto di un’autovettura a Serradifalco e perché trovati in possesso di un fucile da caccia, anch’esso rubato, e una pistola giocattolo riproduzione della Beretta 92 in dotazione alle forze dell’ordine.

I due, dopo il furto della Fiat Panda, sono scappati verso Montedoro e sono stati intercettati dai carabinieri in contrada Taverna, a Canicattì, a ridosso del tracciato della statale 640. Hanno abbandonato l’utilitaria e sono fuggiti, in direzioni opposte, a piedi. Il conducente è stato subito ritrovato, il complice è stato identificato e denunciato successivamente. L'arresto è stato già convalidato e al giovane è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Canicattì con permanenza notturna nella propria abitazione.

