Palma di Montechiaro, mezza giunta positiva al Covid. Il sindaco: "Lavoreremo da casa"

Il Coronavitus si è diffuso nell'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro. Il primo cittadino del comune in provincia di Agrigento è risultato positivo così come altri due membri della giunta: si tratta del vice sindaco Salvo Nicolò Scopelliti e dell'assessore Lucia Vitanza. La notizia è stata resa nota dal sindaco Stefano Castellino in un post sul profilo Facebook.

"Il sindaco Stefano Castellino comunica che ieri, mentre eravamo al Comune, per la trasmissione di alcuni progetti sul PNRR, ho accusato un malessere diffuso, brividi, e difficoltà a respirare, ho effettuato tampone rapido che ha avuto purtroppo esito positivo. Finito il lavoro che avevo in corso, ho dato disposizione agli uffici di predisporre quanto necessario per la sanificazione dei locali e mi sono messo in isolamento. Seguiremo tutto da casa in remoto - puntualizza il sindaco -, con la preziosa collaborazione della tecnologia, e alle migliorie tecnico informatico che abbiamo introdotto in questi anni. Sono risultati positivi nei giorni scorsi anche il vicesindaco Scopelliti e l'assessore Vitanza. Il nostro lavoro andrà avanti senza sosta alcuna, sempre viva Palma di Montechiaro".

