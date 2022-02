Licata, fuga di gas e la mente va a Ravanusa: tutto sistemato in due ore

Paura a Licata per una fuga di gas, per fortuna senza conseguenze. La gente con la mente però è andata alla tragedia di Ravanusa.

Intorno alle 20 di ieri sera qualcuno ha sentito puzza di gas per strada e ha dato l’allarme. L’allarme è scattato alle 20 in via Soldato Costanza. I vigili del fuoco sono subito entrati in azione per individuare la perdita. Anche i tecnici della società del gas sono intervenuti sul poosto. In meno di due ore tutto è tornato normale.

