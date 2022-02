Agrigento, Vaccaro è il nuovo primario del pronto soccorso del San Giovanni di Dio

Sergio Vaccaro, 56 anni, di Favara è il nuovo primario del pronto soccorso dell’ospedale «San Giovanni di Dio» di oAgrigento. Il medico, proveniente dall’azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervellò di Palermo, è risultato vincitore del concorso per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza.

Nei giorni scorsi Vaccaro ha sottoscritto il contratto con il commissario straordinario Asp Agrigento Mario Zappia. «Con l’immissione in servizio del dottore Vaccaro - dice Zappia - si completa il quadro delle nomine dei primari di pronto soccorso negli ospedali agrigentini. L’arrivo dei nuovi direttori delle unità operative di medicina e urgenza, tutti professionisti con elevata esperienza maturata in realtà ospedaliere più grandi delle nostre, impreziosisce l’azienda. La direzione strategica - prosegue Zappia - si impegnerà costantemente con loro per potenziare e ammodernare le strutture oggi esistenti al fine di offrire un servizio sempre migliore ai pazienti non solo nelle aree d’urgenza ospedaliere ma anche sul territorio, vero filtro dei pronto soccorso».

