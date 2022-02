Rapine in serie ai negozianti, un ventenne arrestato a Canicattì

I poliziotti del Commissariato di Canicattì diretto dal commissario capo Francesco Sammartino hanno arrestato giovane di 22 anni ritenuto il responsabile di due rapine messe a segno in città il 7 e l’8 dicembre scorsi. Il giovane residente da tempo in città è stato arrestato dalla polizia su provvedimento del Gip di Agrigento. Si tratta di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine noto da quando era minorenne per tutta una serie di furti e rapine. A dicembre si sarebbe reso protagonista di due violente rapine ai danni di una tabaccaia di viale della Vittoria e dell'addetta ad un negozio di prodotti per la casa in largo Aosta entrambe nel centro di Canicattì. Il bottino in contanti fu di 500 e 100 euro. Nel mettere a segno le rapine l’arrestato si è lasciato alle spalle diversi indizi che ne hanno facilitato l'individuazione e la denuncia. Adesso l’arresto. Il romeno inoltre era sottoposto all'obbligo di dimora con orario a Canicattì. Misura che avrebbe violato per compiere le rapine. A suo carico il racconto delle vittime e le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti in città. Adesso si trova rinchiuso nel carcere "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento a disposizione dell’autorità giudiziaria.

