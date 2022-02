Agrigento, un operaio precipita per 8 metri dal palo del telefono: è grave

- Un operaio di 53 anni di Agrigento è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato, da un’altezza di circa 8 metri, da un palo della telefonia. L’incidente sul lavoro si è verificato nel quartiere di Monserrato. L’uomo è stato caricato su un elisoccorso del 118 ed è stato trasferito, in codice rosso, all’ospedale «Sant’Elia» di Caltanissetta dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. Non dovrebbe essere però in pericolo di vita. Sull’incidente sul lavoro, determinato dal fatto che il palo di legno ha ceduto, hanno avviato indagini i carabinieri.

