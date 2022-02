Cattolica Eraclea: seduti al tavolo senza green pass, bar chiuso per 5 giorni

Erano seduti al tavolo di un bar nonostante non avessero il green pass. È accaduto a Cattolica Eraclea dove i finanzieri della guardia di finanza hanno disposto la chiusura di un bar per cinque giorni.

La scorsa notte, intorno all’1.30, i finanzieri di Porto Empedocle hanno effettuato un controllo di routine per verificare il rispetto delle normative anti-Covid. Già all'ingresso i militari hanno avuto difficoltà ad entrare a causa delle tante persone presenti all'esterno del locale, non mantenendo la distanza di sicurezza e non indossando la mascherina. Occorre ricordare che, nonostante l’utilizzo del dispositivo di protezione non sia più obbligatorio all’esterno, è necessario in circostanze in cui si verificano assembramenti.

I finanzieri, dopo essere entrati, hanno scoperto, durante il controllo, alcuni clienti seduti al tavolo senza green pass ed è quindi scattato il provvedimento di chiusura del bar per 5 giorni. Il titolare è obbligato a controllare il possesso della certificazione verde prima di far sedere i clienti al tavolo.

© Riproduzione riservata