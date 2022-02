Naro, intimidazione davanti alla diga: croce con cartucce e uccello morto con un bossolo in bocca

Gesto intimidatorio a Naro. Davanti al cancello d'ingresso della diga "San Giovanni" gestita dal Libero consorzio comunale di Agrigento è stata trovata una croce di polistirolo con 6 cartucce da caccia calibro 12 e una carcassa di uccello con in bocca un bossolo calibro 357 magnum. A scoprirlo, martedì mattina, un dipendente dell’ex Provincia regionale, durante un controllo.

Subito sono stati avvisati i carabinieri di Naro che, coordinati dal comando compagnia di Licata, hanno sequestrato tutto quello che hanno trovato e hanno avviato le indagini. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta.

I militari dell’Arma di Naro e quelli di Naro, con il coordinamento della Procura di Agrigento, stanno indagando ma non potranno contare su immagini visto che l'area non è sottoposta a videosorveglianza. Dalle prime informazioni nessuno avrebbe visto persone sospette nei pressi della diga che si trova in aperta campagna.

