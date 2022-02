Tre migranti morti nello speronamento di un gommone, inchiesta aperta ad Agrigento

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, per omicidio colposo oltre che per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sul caso dei tre migranti dispersi - una somala e due ivoriani - dopo che la loro imbarcazione ha speronato un peschereccio libico in acque internazionali. Cinque, sabato sera (12 febbraio), sono caduti in mare. Due sono stati salvati dai compagni di viaggio, mentre gli altri tre sono scomparsi fra le onde. Capitaneria di porto e Guardia di finanza stanno portando avanti le ricerche. Del fascicolo d’inchiesta, aperto dalla Procura, si sta occupando oltre al procuratore capo Luigi Patronaggio il sostituto Elenia Manno.

Ancora una tragedia del mare

Il gommone sul quale viaggiavano 21 migranti diretti a Lampedusa è stato speronato in acque internazionali.

I 18 superstiti sono stati invece soccorsi e fatti sbarcare a Lampedusa da una motovedetta della Guardia costiera che rientrava dopo un’altra operazione di salvataggio. Sono tutti originari di quattro paesi (Costa d’Avorio, Guinea Conakry, Burkina Faso e Sierra Leone) e tra di loro ci sono anche quattro donne.

Le prime ricostruzioni

Alla polizia- che ha subito informato della vicenda la procura di Agrigento- hanno raccontato tutti di essere partiti da venerdì sera scorso da Aboukammash, in Libia. E hanno riferito che lo speronamento sarebbe stato involontario, cioè che si sarebbe trattato di un incidente. Chi era alla guida della loro imbarcazione, un gommone di 4 metri e mezzo, stava virando verso il peschereccio libico per chiedere aiuto ma si sarebbe avvicinato troppo in fretta. Di qui la collisione che ha fatto cadere in mare i cinque migranti. I due che sono riusciti a risalire subito a bordo, grazie all’aiuto dei loro compagni, sono originari del Sudan e Guinea. Per gli altri tre non ci sarebbe stato nemmeno il tempo di soccorrerli e sinora le ricerche della Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza non hanno dato esito.

Per Lampedusa si è trattato dell’ennesima giornata di sbarchi.

