Neonata in overdose a Licata: trasferita all'ospedale di Agrigento, indaga la procura per i minorenni

Crescono i casi di neonati in overdose che giungono in ospedale. Dopo i dieci casi registrati a Palermo negli ultimi tre mesi, adesso arriva la notizia di una bimba a Licata. Nelle scorse ore una neonata in gravi condizioni è stata trasportata all'ospedale di Licata e subito sottoposta alle prime cure da parte dei medici. Dalle prime analisi è emersa una overdose da cocaina e cannabinoidi e così per la piccola è stato disposto il trasferimento presso il nosocomio San Giovanni di Dio di Agrigento.

Come è da prassi in queste circostanze, sono stati avvertiti i carabinieri che a loro volta hanno fatto scattare una segnalazione alla procura per i minorenni di Palermo, che ha avviato un'indagine. Gli investigatori hanno sentito i familiari. Si tratta di indagini delicate, che possono portare, come è già accaduto nel recente passato, all’affidamento temporaneo al direttore sanitario dell’ospedale in attesa degli accertamenti sul contesto familiare. Ci sono stati casi in cui il tribunale ha preso decisioni più ferree, facendo decadere la responsabilità genitoriale.

L'ultimo caso in ordine di tempo era stato registrato a Palermo soltanto 4 giorni fa. Un bimbo di soli 18 mesi era arrivato in overdose al pronto soccorso dell’ospedale Di Cristina: aveva ingerito dello stupefacente, e arrivato nel nosocomio era stato subito sottoposto alle cure da parte dei medici. I sanitari avevano contattato la polizia, mentre il bambino era stato affidato al direttore sanitario del Di Cristina. Gli inquirenti hanno sentito i genitori che vivono in periferia nel capoluogo siciliano.