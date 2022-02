Agrigento: al bar senza green pass, multa a cliente e proprietario del locale

Quasi mille euro di multa per una bevanda all'interno di un bar, bevuta da un uomo privo di green pass. È accaduto ad Agrigento dove i carabinieri, durante un controllo, hanno scoperto dentro ad un bar di via Imera un uomo mentre sorseggiava una bevanda senza la certificazione verde. Al cliente, un agrigentino, è stata elevata la sanzione da 400 euro, per il titolare dell’esercizio commerciale invece la multa è stata di 500 euro.

A nulla sono valsi i tentativi di spiegazione e giustificazione da parte di entrambi. Il titolare del locale aveva l’obbligo di controllare e di non consentire l’ingresso al cliente privo di certificazione verde rafforzata.

Tra venerdì e sabato sono stati 150 gli agrigentini sottoposti a controllo mentre erano seduti nei vari locali. Tutti sono stati trovati in regola, essendo in possesso del green pass rafforzato.

