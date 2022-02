Meno acqua ai serbatoi Forche, razionata l'acqua ad Agrigento

A.I.C.A. comunica che nella mattinata di oggi è stato riscontrato un minore apporto idrico al serbatoio idrico “Forche” del comune di Agrigento, servito da Siciliacque S.p.A.

Per tale motivo la turnazione idrica prevista per oggi e domani dai seguenti serbatoi: - “Itria”; - “Cozzo Mosè”; - “Viale della Vittoria”; - “Giardini”; - “Rupe Atenea”; subirà delle limitazioni e/o slittamenti.

La distribuzione tornerà regolare non appena sarà ripristinata la regolare fornitura ai suddetti serbatoi ed i livelli torneranno ottimali ma, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.

