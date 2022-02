Canicattì: ritira l’incasso dalla colonnina di rifornimento automatico e viene derubato

Derubato il titolare dell’impianto di distribuzione di carburanti “Sicilpetroli” di via Carlo Alberto. L'uomo, un canicattinese, intorno alle 6,30 di ieri, stava ritirando l’incasso dalla colonnina di rifornimento automatico, lasciata attiva per tutto il week end, quando sono entrati in azione due ladri.

Entrambi, così come ha poi riferito la vittima agli inquirenti, erano con il volto coperto e uno era armato di pistola. Hanno bloccato il titolare dell’impianto di distribuzione di carburanti che sotto la minaccia dell’arma ha consegnato il sacco dove aveva riposto il denaro.

I due, preso il bottino, sono scappati a piedi. Il titolare dell'impianto ha allertato i carabinieri che lo hanno interrogato e si sono messi alla ricerca dei due ladri. Si sta verificando anche la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona. Al momento l'ammontare del furto non è stato ancora quantificato anche se dovrebbe essere ingente visto che si trattava degli incassi di tutto il fine settimana.

© Riproduzione riservata