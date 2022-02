Lampedusa, casa vacanze con 5 unità abitative abusiva: scatta il sequestro

Una casa vacanze composta da 5 unità abitative è stata sequestrata a Lampedusa perchè abusiva. La struttura si trova nella frazione Torrenova. I carabinieri della stazione di Lampedusa, coordinati dal maggiore Marco La Rovere della compagnia di Agrigento, hanno scoperto che quel la struttura collocata in ottima posizione e con panorama mozzafiato era abusivo. Non in regola anche il muro di circa 100 metri creato per delimitare la proprietà.

Denunciata una coppia, marito e moglie rispettivamente di sessantadue e una cinquantasei anni. L’intera area è stata, naturalmente, posta sotto sequestro.

I carabinieri della stazione di Lampedusa, coordinati appunto dal comando compagnia di Agrigento, già da tempo hanno intensificato i controlli per contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio.

