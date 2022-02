Il lotto porta 22.500 euro a Menfi e premia anche Francofonte e Tortorici

Festa in Sicilia grazie al Lotto. Nel concorso del primo febbraio, come riporta Agipronews, sono diverse le vincite per un totale di 45 mila euro. La più alta è stata centrata a Menfi, in provincia di Agrigento, dove sono stati vinci 22.500 euro grazie a un terno secco. Premi, poi anche a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove sono stati vinti 12.500 euro, e a Tortorici, in provincia di Messina, dove la vincita centrata è stata pari a 10.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 12,4 milioni di euro, per un totale di 103,4 da inizio anno.

