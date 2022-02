Passeggero di Sciacca perse il volo per overbooking: la compagnia dovrà risarcirlo

Wizz Air aveva venduto più biglietti rispetto alla capienza prevista per il volo Verona-Palermo, non permettendo di fatto ad un abitante di Sciacca, provincia di Agrigento, di poter viaggiare secondo quanto prestabilito. Il caso di overbooking è stato risolto dal giudice di pace di Palermo, che ha condannato la compagnia aerea Wizzair al pagamento di 250 euro nei confronti del passeggero saccense, che non ebbe la possibilità di imbarcarsi lo scorso 7 agosto 2021. A darne notizia è ItaliaRimborso, che ha difeso il passeggero.

«Il giudice di pace di Palermo – commentano da ItaliaRimborso -, ha applicato il regolamento comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri anche in casi di overbooking, come in questo caso. La compagnia in questo caso, infatti, ha accettato prenotazioni oltre il numero di posti realmente a disposizione, creando non pochi disagi al viaggiatore. La riprotezione del volo è avvenuta regolarmente, ma il passeggero è arrivato in Sicilia con oltre 4 ore di ritardo, rispetto al volo acquisito in precedenza. Ecco quindi che è stata concessa dal giudice la compensazione pecuniaria, che risarcisce il disservizio fornito dalla compagnia aerea».

ItaliaRimborso, si legge in una nota, punta a far valere i diritti dei viaggiatori ed ancora una volta ha ricevuto una sentenza favorevole, accaduto come nel 97,8% dei casi. «Attivare l’assistenza legale, senza alcun prezzo per il passeggero - assicura la nota -, è semplice, basta compilare il form presente nell’homepage del sito italiarimborso.it».

© Riproduzione riservata